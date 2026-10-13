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Владимирские новости

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Бывший глава Александровского района Дудоров стал зампредседателя комитета ГД РФ по промышленности и торговле

Бывший глава Александровского района Дудоров стал зампредседателя комитета ГД РФ по промышленности и торговле

Ранее Дудоров уже вошёл в комитет по делам национальностей, а в этом году был избран парламентарием от Чукотского одномандатного округа № 224.

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