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Разгромленные квартиры и спор о компенсациях: почему соседи Натальи Фриске не верят её семье после крупного потопа

Разгромленные квартиры и спор о компенсациях: почему соседи Натальи Фриске не верят её семье после крупного потопа

Конфликт между Натальей Фриске и жильцами московской высотки, пострадавшими от масштабного потопа, разгорелся с новой силой.

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