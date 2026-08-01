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Царьград

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Источники «Ъ»: мишенью взрыва у Balzi Rossi были гости закрытого мероприятия

Источники «Ъ»: мишенью взрыва у Balzi Rossi были гости закрытого мероприятия

Новые детали взрыва на Кудринской площади в Москве: целью преступников были участники закрытого мероприятия в ресторане Balzi RossiПоявились новые подробности трагедии на Кудринской площади в Москве, где в результате взрыва у итальянского ресторана Balzi Rossi погибли три человека.

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