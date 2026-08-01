Источники «Ъ»: мишенью взрыва у Balzi Rossi были гости закрытого мероприятия

Новые детали взрыва на Кудринской площади в Москве: целью преступников были участники закрытого мероприятия в ресторане Balzi RossiПоявились новые подробности трагедии на Кудринской площади в Москве, где в результате взрыва у итальянского ресторана Balzi Rossi погибли три человека.