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Доннарумма о голе, пропущенном на 14-й секунде: «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки. Италии надо было сделать паузу, прежде чем вводить мяч в игру» 

Вратарь сборной Италии поделился мнением после матча с Францией (3:1) в 1-м туре Лиги наций. «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки [из-за предматчевых обязанностей капитана], поэтому попросил его [судью] подождать и убедиться в том, что я готов – арбитры в принципе так и поступают.

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