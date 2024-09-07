Доннарумма о голе, пропущенном на 14-й секунде: «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки. Италии надо было сделать паузу, прежде чем вводить мяч в игру» 

Вратарь сборной Италии поделился мнением после матча с Францией (3:1) в 1-м туре Лиги наций. «Я еще не был готов и не успел толком надеть перчатки [из-за предматчевых обязанностей капитана], поэтому попросил его [судью] подождать и убедиться в том, что я готов – арбитры в принципе так и поступают.