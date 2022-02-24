Царьград

1 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Курганской области отремонтируют три детских дома

В Курганской области отремонтируют три детских дома

В Курганской области детским домам нужно улучшить условия для воспитанников. Главное управление соцзащиты регулярно проводило проверки и выявило первоочередные проблемы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх