В Курганской области отремонтируют три детских дома

В Курганской области детским домам нужно улучшить условия для воспитанников. Главное управление соцзащиты регулярно проводило проверки и выявило первоочередные проблемы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В Курганской области детским домам нужно улучшить условия для воспитанников. Главное управление соцзащиты регулярно проводило проверки и выявило первоочередные проблемы в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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