Армия Израиля нанесла удар по комплексу, принадлежащему главе разведки ХАМАС

Представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступили с заявлением о том, что военнослужащие нанесли удар по комплексу, который находился в ведомстве главы разведки «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС).
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