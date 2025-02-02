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Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ при победе на выборах

Мерц гарантировал изменения в миграционной политике ФРГ при победе на выборах

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил, что при победе проведет кардинальные изменения в миграционной политике страны.

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