Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Такие выплаты доля чиновников - смехотворны, а для пострадавших- плевок в лицо. Стыдно!Администрация зап...
  • Людмила Лепаева
    Он спал за рулем как можно переехать человека и не увидетьЖительница Новоси...
  • Eduard
    По крышам не бойсь лазил?Подросток погиб п...

Два человека погибли, еще один попал в больницу после ДТП под Новосибирском

Два человека погибли, еще один попал в больницу после ДТП под Новосибирском

Подробности дорожного происшествия сообщили в ТГ-канале Госавтоинспекции Новосибирска. Авария произошла накануне вечером, около 19:00, на 30-м километре автодороги Р-256 между селом Новолокти и станцией Евсино.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх