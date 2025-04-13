Два человека погибли, еще один попал в больницу после ДТП под Новосибирском

Подробности дорожного происшествия сообщили в ТГ-канале Госавтоинспекции Новосибирска. Авария произошла накануне вечером, около 19:00, на 30-м километре автодороги Р-256 между селом Новолокти и станцией Евсино.
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