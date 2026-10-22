Американский актер Том Скерритт, наиболее известный по роли капитана Далласа в культовом научно-фантастическом фильме Ридли Скотта «Чужой» (1979), скончался 21 октября 2026 года в возрасте 93 лет.
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