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Политик Янг: третья мировая война может начаться из-за ввода войск НАТО на Украину

Политик Янг: третья мировая война может начаться из-за ввода войск НАТО на Украину

Третья мировая война может начаться из-за ввода войск Североатлантического альянса на Украину. Это предположение выдвинул американский политик-демократ, кандидат на пост губернатора штата Кентукки Джеффри Янг.

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