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Позитив для оптимистов

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Какие соседи России могут исчезнуть с карты мира уже в ближайшее время? Рассказываю, показываю

Какие соседи России могут исчезнуть с карты мира уже в ближайшее время? Рассказываю, показываю

На днях внимательно смотрел я на политическую карту Земли. Особенно на наших дорогих соседушек по глобусу.

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Комментарии
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z
zhanna
Белорусия-нет,Грузия-нет,Казахстан-да,Молдавия-да,Азейбарджан-да,Япония-да,
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4 час.
Lana_Borei Иванова
Я рада за Беларусь
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Олег Самойлов
Вот только зачем России девять миллионов ненавидящих Россию западных соседей? Пусть уж они САМИ ПО СЕБЕ живут и лишь бы только НЕ кормили не поили и НЕ обеспечивали всем &quot;самым России необходимым&quot; хламом!
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