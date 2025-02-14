Российский дрон попал по саркофагу на Чернобыльской АЭС, — Зеленский

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Донецкая группа новостей

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Комментарии
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Гарий Щерба
НАЦИСТСКИЕ ШАНТАЖИСТЫ ,  так КТО  же  ПОВЕРИТ  в такую  Х....Ю , что  РОССИЯ УДАРИЛА ...!!???!!
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