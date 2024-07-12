Месть ВСУ за Киев - после Москвы полетит по Крыму? На смену "Жнецам" над Чёрным морем прилетел аппарат пострашнее

Модест

Какой военспец писал эту херню? Ну тогда есть аппараты пострашнее Ориона, разведывательные спутники называются. Есть радио-электронные разведчики, а есть оптические, способные прочитать газету, лежащую на земле. Даже коммерческие дают приличную картинку. Не все страны просрали полимеры, некоторые не переставали готовиться к войне и не надеялись закупаться у будущих противников. Разведывательных спутников у нас очень мало, да и они из советского задела, давно морально устарели. Самолёты ДРЛО нам благополучно сокращают при гробовом молчании наших военачальников. Ну хотя бы у китайцев аэростатов накупить и на них РЛС повесить, чтоб видеть заранее все ракетные пуски свинособак и их безэкипажные катера-камикадзе. Ну и где же наш хвалёный Пересвет? Там же, где Армата с Курганцем? Надо у Тимура Иванова поинтересоваться и его начальника. Жаль, что инспектор по вооружению скоропостижно выбыл из свидетелей, наверное много мог бы рассказать интересующимся. Не уберёг Рэмыч такого ценного кадра.