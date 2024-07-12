После последнего "инцидента" в нейтральных водах Чёрного моря, который закончился тем, что американские дроны и самолёты-разведчики перестали приближаться к нашим границам, и продолжали кружить вдоль своих территорий, многие ликовали, мол, победа.
Месть ВСУ за Киев - после Москвы полетит по Крыму? На смену "Жнецам" над Чёрным морем прилетел аппарат пострашнее
Комментарии
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Модест
Какой военспец писал эту херню? Ну тогда есть аппараты пострашнее Ориона, разведывательные спутники называются. Есть радио-электронные разведчики, а есть оптические, способные прочитать газету, лежащую на земле. Даже коммерческие дают приличную картинку. Не все страны просрали полимеры, некоторые не переставали готовиться к войне и не надеялись закупаться у будущих противников. Разведывательных спутников у нас очень мало, да и они из советского задела, давно морально устарели. Самолёты ДРЛО нам благополучно сокращают при гробовом молчании наших военачальников. Ну хотя бы у китайцев аэростатов накупить и на них РЛС повесить, чтоб видеть заранее все ракетные пуски свинособак и их безэкипажные катера-камикадзе. Ну и где же наш хвалёный Пересвет? Там же, где Армата с Курганцем? Надо у Тимура Иванова поинтересоваться и его начальника. Жаль, что инспектор по вооружению скоропостижно выбыл из свидетелей, наверное много мог бы рассказать интересующимся. Не уберёг Рэмыч такого ценного кадра.
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10 час.
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