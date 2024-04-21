В СБР рассказали о нарушениях правил доступности для допинг-тестирования

Антидопинговый координатор Союза биатлонистов России (СБР) Оксана Макарова рассказала, что некоторые спортсмены нарушают правила доступности для допинг-тестирования, что может повлечь дисквалификацию, передает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии