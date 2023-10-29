Скворцова сообщила, насколько в России «помолодел» инсульт

До 8% всех инсультов в России случаются у людей в возрасте до 45 лет, заявила бывшая министр здравоохранения РФ, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, 29 октября сообщает РИА Новости.
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