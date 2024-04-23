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Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили более 170 объектов ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили более 170 объектов ВСУ

Подразделениям группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ удалось уничтожить более 170 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщает 23 апреля начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.

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