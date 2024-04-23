Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ уничтожили более 170 объектов ВСУ

Подразделениям группировки войск «Запад» Вооруженных сил (ВС) РФ удалось уничтожить более 170 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщает 23 апреля начальник пресс-центра Западной группировки войск Иван Бигма.
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