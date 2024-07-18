США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

Американская авиационная группировка в Японии будет существенно обновлена. Какие именно машины и чем заменят ВВС США, какая новая тактическая схема боевой авиации будет при этом реализована Пентагоном? И почему происходящее может оказаться полезным в том числе для России? После Второй мировой войны на территории Японии обосновались американские войска.