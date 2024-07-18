БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 281 подписчик

США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

США подсказывают России новую схему применения боевой авиации

Американская авиационная группировка в Японии будет существенно обновлена. Какие именно машины и чем заменят ВВС США, какая новая тактическая схема боевой авиации будет при этом реализована Пентагоном? И почему происходящее может оказаться полезным в том числе для России? После Второй мировой войны на территории Японии обосновались американские войска.

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Комментарии
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Misha Glusch
ладно
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