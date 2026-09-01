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Воронежские новости

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Пьяный воронежец на скутере без прав решил скрыться от инспекторов в лесу под Бобровом

Пьяный воронежец на скутере без прав решил скрыться от инспекторов в лесу под Бобровом

В Бобровском районе пьяный 43-летний мужчина на скутере попытался скрыться от инспекторов в лесу. Когда полицейские смогли его поймать, алкотестер показал 0,770 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

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