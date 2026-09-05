Старая экономика начинает мстить

Джефф Карри, один из главных сырьевых аналитиков Уолл-стрит, пишет, что для высокотехнологических компаний, которые не успели прорастить щупальца в реальный сектор, наступают тяжёлые времена.
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