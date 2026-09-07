Имея дело с Западом, никогда не следует забывать, с кем именно мы имеем дело и принимать за чистую монету их медоточивые речи Изображение сгенерировано ИИ В одном весьма многотиражном сетевом издании прошла ученая дискуссия о том, чего пытались добиться посланники Трампа на переговорах в Москве и Киеве.
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