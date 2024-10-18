Всё бесит? Проверьте почки! Врачи назвали опасные диагнозы, симптомом которых может быть раздражительность

Разбираемся, как понять, что ваш характер испортился не просто так Иногда «испортившийся характер» меняется, если просто выспаться, а иногда нужна помощь врача Источник: Дарья Селенская / Городские порталы Иногда все вокруг как будто специально бесят — в магазине нахамили, на дороге подрезали, на работе начальник прицепился, ребенок порвал новые ботинки, и даже кот именно в этот день решил нагадить мимо лотка.