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Всё бесит? Проверьте почки! Врачи назвали опасные диагнозы, симптомом которых может быть раздражительность

Всё бесит? Проверьте почки! Врачи назвали опасные диагнозы, симптомом которых может быть раздражительность

Разбираемся, как понять, что ваш характер испортился не просто так Иногда «испортившийся характер» меняется, если просто выспаться, а иногда нужна помощь врача Источник: Дарья Селенская / Городские порталы Иногда все вокруг как будто специально бесят — в магазине нахамили, на дороге подрезали, на работе начальник прицепился, ребенок порвал новые ботинки, и даже кот именно в этот день решил нагадить мимо лотка.

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