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ВСУ концентрируют две трети своих войск на Донбассе

ВСУ концентрируют две трети своих войск на Донбассе

Артиллерия и авиация ВС РФ ведет интенсивную огневую подготовку по украинским позициям в районе Барвенково города Барвенково, идут тяжёлые бои близ населённых пунктов Горловка, Авдеевка, Великие Новосёлки.

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