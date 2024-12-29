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МО рассказало об особенностях работы расчетов разведывательных БПЛА под Угледаром

МО рассказало об особенностях работы расчетов разведывательных БПЛА под Угледаром

Расчеты беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Суперкам» мотострелкового соединения группировки войск «Восток» в режиме реального времени передают на командные пункты информацию о формированиях противника под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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