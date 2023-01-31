ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России

Изъято свыше 250 единиц оружияФСБ прекратила деятельность подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов в 38 регионах страны.
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