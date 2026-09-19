Возле аэропорта Эр-Рияда заметили дым

Возле аэропорта Эр-Рияда дым, по предварительным данным, идет от хранилища нефтепродуктов Saudi Aramco, сообщает местный телеканал Sky News Arabia.
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