Грязевой вулкан Локбатан непрерывно течёт между взрывными выбросами

Детальное исследование грязевого вулкана Локбатан в Азербайджане показало: большая часть материала, который выносится на поверхность, поступает не в результате драматических взрывных выбросов, а в ходе медленных, почти незаметных непрерывных течений между активными фазами.
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