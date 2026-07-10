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Пронедра

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Грязевой вулкан Локбатан непрерывно течёт между взрывными выбросами

Грязевой вулкан Локбатан непрерывно течёт между взрывными выбросами

Детальное исследование грязевого вулкана Локбатан в Азербайджане показало: большая часть материала, который выносится на поверхность, поступает не в результате драматических взрывных выбросов, а в ходе медленных, почти незаметных непрерывных течений между активными фазами.

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