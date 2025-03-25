БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 414 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    Ельциноиды не ушли. Они скопом переназвались и... остались рулить.Пока «Байкал» на ...
  • Валерьян Смогловский
    Это. Все. Правильно. Но. Недумаю. Что. Наверху. Сделают. Выводы. И. Желания. НародаАнатомия нелюбви....
  • Владимир Волков
    Забегали Закон суров на то он и ЗАКОН!МВД машет шашкой:...

«Ювелирка» ведет себя чрезвычайно странно: Россия начала переходить на свой «золотой стандарт»

«Ювелирка» ведет себя чрезвычайно странно: Россия начала переходить на свой «золотой стандарт»

Во всём мире золото дорожает, а у нас дешевеет. В чем дело? Михаил Зубов Фото: Imago-images.de / Global Look Press Материал комментируют: Константин Смирнов Необычная ситуация сейчас происходит на рынке золота, даже историки не помнят подобных прецедентов: в то время, когда на всех мировых рынках оно дорожает, в России «презренный металл» падает в цене.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Л
Леонид -
Я так понимаю, что хорошо для граждан России, то плохо для власть имущих, ну или для много денег имущих, а государство не за всех, а за избранных, если я не прав,может кто нибудь пояснит в чем. Заранее благодарен
Ответить
14 час.
наверх