Сержант Амазгаев отразил шесть атак неприятеля на стратегический объект

Минобороны РФ 15 августа рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).