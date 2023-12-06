306 летучих мышей поселились на балконе многоэтажки в центре Ростова

В одной из многоэтажек зоозащитники обнаружили более 300 летучих мышей. Мышки воспользовались тем‚ что после строителей осталась щель между обшивкой и бетонной плитой балкона и устроили себе зимовочное место․ .
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