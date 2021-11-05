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Вашингтон и Москва могут прийти к соглашению по выдаче американских виз в России

Вашингтон и Москва могут прийти к соглашению по выдаче американских виз в России

Диалог с Госдепом по работе консульских служб идет в регулярном режиме. Россия и США имеют возможность договориться о возобновлении выдачи американских виз в Москве, сообщил советник-посланник посольства РФ в Соединенных Штатах Сергей Кошелев.

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