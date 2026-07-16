Вице-премьер Новак подчеркнул приоритет своевременной доставки топлива на Крайний Север

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак провел совещание, посвященное снабжению регионов в рамках северного завоза, на котором рассматривались вопросы топливообеспечения субъектов, включая Республику Саха (Якутия), Магаданскую область, Чукотский автономный округ и Красноярский край.
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