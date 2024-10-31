Всего 30 долларов, и можно пользоваться Windows 10 ещё год. Microsoft предложит платную продлённую поддержку для уходящей ОС

Компания Microsoft готовится завершить поддержку Windows 10 в следующем году. Как известно, это всё ещё очень популярная версия ОС, и в компании придумали способ на этом заработать, продав желающим дополнительную поддержку.
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