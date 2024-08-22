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Певица Тейлор Свифт обошла Майкла Джексона, побив его многолетний рекорд

Певица Тейлор Свифт обошла Майкла Джексона, побив его многолетний рекорд

Тейлор Свифт вновь доказала свой невероятный успех и популярность. 20 августа артистка дала восьмой концерт своего текущего турне на легендарной лондонской арене Уэмбли, установив новый рекорд для сольных исполнителей.

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