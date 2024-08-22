Певица Тейлор Свифт обошла Майкла Джексона, побив его многолетний рекорд

Тейлор Свифт вновь доказала свой невероятный успех и популярность. 20 августа артистка дала восьмой концерт своего текущего турне на легендарной лондонской арене Уэмбли, установив новый рекорд для сольных исполнителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии