ХАМАС ожидает массового участия в забастовке 11 декабря в поддержку палестинцев

В ХАМАС заявили, что палестинский народ признателен международной общественности за призывы к проведению в понедельник, 11 декабря, всеобщей забастовки в поддержку населения сектора Газа, ставшего жертвой израильской агрессии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии