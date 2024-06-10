В Самаре очистят озеро Дубовый Ерик за 134 миллиона рублей

В этом году в Самаре стартует проект по восстановлению озера Дубовый Ерик в районе Волгаря.Поиском подрядчиков на эти работы занимаются представители министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
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