Украина попросила провести заседание постоянного совета ОБСЕ в ближайшие 48 часов

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит, чтобы в ближайшие 48 часов состоялось совместное заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, для того, чтобы выработать «дальнейшие шаги».