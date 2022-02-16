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Украина попросила провести заседание постоянного совета ОБСЕ в ближайшие 48 часов

Украина попросила провести заседание постоянного совета ОБСЕ в ближайшие 48 часов

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина просит, чтобы в ближайшие 48 часов состоялось совместное заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ, для того, чтобы выработать «дальнейшие шаги».

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