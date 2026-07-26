Мексика: по меньшей мере один человек был убит в ночном клубе «Эль-Багдад» на шоссе Альпуека-Грутас в районе Эмилиано Сапата в Миакатлане, штат Морелос, в вечерние часы по местному времени после инцидента со стрельбой; расследование продолжалось.