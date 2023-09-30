На Таймыр прибыли корабли Северного флота

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Александр Отраковский» пришвартовались к причалам Дудинского морского порта, 29 сентября сообщает пресс-служба администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края.
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