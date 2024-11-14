Artik окончательно покинул группу Artik&Asti

В последние годы группа Artik&Asti оставалась группой только лишь по названию — на деле же солистка Севиль Велиева под брендом коллектива выступает сама уже некоторое время, а основатель дуэта Артем Умрихин не только не выходит на сцену, но и вообще редко появляется в России.
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