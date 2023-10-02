В Херсоне нанесен удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры

В подконтрольном Киеву Херсоне нанесен удар рядом с объектом транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, его слова передает Telegram-канал издания "Страна.
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