«Барселона» купит Карраско за 15 млн евро у «Атлетико», если продаст Абде

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

«Барселона» по-прежнему намерена приобрести Янника Карраско. Левый вингер «Атлетико» готов перейти в каталонский клуб, у которого есть опция выкупа 29-летнего бельгийца за 15 млн евро.