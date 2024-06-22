Байден сорвал крупную сделку Украины по поставкам СПГ

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque Недавно Украина заключила впечатляющее соглашение с американской компанией по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), однако вмешательство президента Джо Байдена сорвало эту сделку, сообщает влиятельная газета The Wall Street Journal.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии