В Тверской области грабителя заинтересовали шоколад, сыр, пельмени и яйца

В полицию обратилась директор одного из магазинов Вышнего Волочка и сообщила, что вечером молодой человек открыто похитил из торгового зала упаковку пельменей, два вида сыра, восемь плиток шоколада, десяток яиц и две банки пива.
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