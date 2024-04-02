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Ходаковский зовет французский легион на Донбасс. Что тогда нам всем обещает

Ходаковский зовет французский легион на Донбасс. Что тогда нам всем обещает

Командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, вооюющего с 2014 года, слушаю и читаю всегда с большим интересом.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Да жестких военных действий почти не велось, города не бомбят, не обстреливают, &quot;мирное&quot; население берегут, по центрам принятия решений в Киеве пока не отработали, мосты, автомобильные и железные дороги в украинском тылу не разрушали, по объектам энергоснабжения били точечно и редко, видимо после терактов процесс пойдет быстрее.
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4 час.
Геннадий Бережнов
Верили и верим, что там народ братский и встречать будет цветами, а как он встретил и дерётся сейчас видят все! Наивность это большой порок и ведёт к поражению.
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4 час.

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