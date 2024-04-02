Ходаковский зовет французский легион на Донбасс. Что тогда нам всем обещает

ИИ

Иван Иваныч

Да жестких военных действий почти не велось, города не бомбят, не обстреливают, "мирное" население берегут, по центрам принятия решений в Киеве пока не отработали, мосты, автомобильные и железные дороги в украинском тылу не разрушали, по объектам энергоснабжения били точечно и редко, видимо после терактов процесс пойдет быстрее.