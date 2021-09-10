Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаТалибы пригрозили Средней Азии дружбой Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии.Вернуться к статье2410НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИванПригрозили дружбой!Сергей КВероятно это планы США по усилению своего влияния в средней азии , то есть экономически, посредством Афганистана и Пакистана переориентировать среднюю азию на исламский мир.mark nikitinММария90% мирового героина - в Афганистане. Сейчас пойдут караваны в Узбекистан. Бедные узбеки. Им крышка, если их правители лягут под наркокартели.mark nikitinВладимир ДомнинТалибы умнее нашей ЕР.Дмитрий ДемочкинНу всё. спёкся Узбекистан(Псевдоним ПсевдонимовДа и таджики, киргизы, казахи. Сто раз был прав Александр III своей известной фразой...mark nikitinУзбекистан, если талибы захватят, это плацдздарм для нападения на Россию. Это Штаты хотят развязать в России войну, до последнего Советского Человека. Потом они уничтожат и Талибов и Игил и Нато в войне междуу собой. И через столетие захватят территорию России. Сами мечтают пересидеть за океаном. -----------------(все они запрещены в России - талибы и игил)Дмитрий Демочкинhttps://gordonua.com/news/worldnews/predstaviteli-terroristicheskogo-dvizheniya-taliban-sfotografirovalis-s-georgievskimi-lentami-939794.htmlДмитрий Демочкинhttps://www.znak.com/2019-05-30/zachem_glava_mid_rf_prinimaet_predstaviteley_zaprechennoy_terroristicheskoy_organizacii_talibanВиктория ПутковаТуда же и Казахстан и Киргизия. Недаром пляски русофобов начались.mark nikitinДа именно разжечь войну против России на территории России.Псевдоним ПсевдонимовА ведь предадут наши "южные братья", предадут....Не смотря на огромное количество гастарбайтеров на стройках России...mark nikitinПсевдоним ПсевдонимовНафига ты мне это начирикал ?Виктория ПутковаОднозначно,продадут, а когда хреново станет прибегут за помощью. А посему мигрантов нужно в чувство приводить, чтобы потом в спину не получить.Лора ЛораЭти азиаты верность блюдут только своим...Нам расслабляться нельзя...mark nikitinТолько объединённая Россия, со всеми республиками может противостоять вторжению. Но у нас по конституции, которую писал России ГосдепСША, запрещена идеология (статья 13.2). Потому процветает любая сектальность, но идеология государства запрещена.Дмитрий ДемочкинСтатья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации. Ни слова про идеологию)Елена ФилипповаВот в придачу к укрофашистам нам только талибов не хватало!Виктор ВикторовБеспилотники в помощьВалентин КозловКазалось бы, события последних лет, когда под прикрытием норм ислама совершаются преступления против людей разных, в т.ч. и мусульманских, вероисповеданий, должны настораживать не только правительства, но и самих служителей ислама. Во всём должна быть мера, в том числе и в религии. Странно, что даже то, что происходит в Афганистане, не остужает горячие головы. История Афганистана и населяющих его народов хорошо известна. Но в Узбекистане другие народы и другая история. Можно критически относиться к историческим событиям в Узбекистане, но одно то, что около 80-ти лет там не знают, что такое война на своей территории, что-нибудь да значит. И не надо забывать, что спокойная жизнь расслабляет, люди теряют бдительность и зачастую совершают непоправимые ошибки. Да, талибы мусульмане,как и большинство граждан РУз. Но значит ли это, что узбеки согласятся жить по тем правилам, которые устанавливают талибы у себя в стране? Добровольно - нет, но под дулом автомата - придётся.Алексей ГоршковСоветскую Россию тоже долго не признавали - и в общем-то было ЗА ЧТО ! Вообще удивляет ПОЛНЕЙШАЯ АНАЛОГИЯ между ранней Советской Россией и нынешним Афганистаном! И там и там западные страны сначала тщательно взращивали антигосударственные силы - у нас разновсяческих революционеров (в т.ч. И БОЛЬШЕВИКОВ) - чтобы свалить Российскую империя,максимально подточив её изнутри;в Афганистане разновсяческих "бармалеев" (Талибан,ИГИЛ). Главное - цели полностью идентичны - не уничтожить,так максимально ослабить конкурентов - НАС,как бы мы ни назывались - Российская империя,Советская Россия,СССР,нынешняя РФ ! Потом эти силы ВЫШЛИ ИЗ ИХ ПОДЧИНЕНИЯ . И среди большевиков был свой "ИГИЛ" Троцкого,мечтавшего о Мировой революции (как ни крути - о МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ),и "Талибан" Сталина,ограничивавшегося строительством чего-то своего (поразительно напоминавшего Российскую империю) ЛИШЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ !!! Кстати - Троцкий в 1920-е годы и в тот же Афганистан лез,послав туда своего "засланца" Блюмкина (того самого,кто германского посла Мирбаха УБИЛ в 1918 году,ближайшего друга нашего поэта Есенина,в связи с чем,полагаю,последний был не в чести у Сталина). В 20-е годы ХХ века в Афганистан даже наши войска посылались - самого Троцкого,вроде к тому времени из страны уже выперли,но дело его жило - троцкисты до Второй Мировой войны у нас куралесили,да мне кажется - и неудачи 1941-42 годов как-то с недобитыми троцкистами связан - но это уже другая тема. Что же касается непосредственно азиатских республик - я заметил,что ВСЯ Средняя Азия "ВДРУГ" орусофобилась! Фактов не могу привести,но мне кажется,что,как говорил в нашем мультике Винни-Пух, "это "ж-ж" неспроста" - как-то связано с бегством американцев из Афганистана! США решили ударить в мягкое подбрюшье России - Среднюю Азию,но КАК ВСЕГДА приняли САМОЕ ИДИОТСКОЕ РЕШЕНИЕ ! Ещё Черчилль говорил про них: "Американцы принимают верное решение - правда перед этим перепробовав все другие"! Да среднеазиатам,убедившимся,что РОССИЯ ДЛЯ НИХ - ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА,с местных русских вообще-то ПЫЛИНКИ СДУВАТЬ НАДО !!! Как ни странно,в этой ситуации талибы действуют нам на руку - и не только потому,что "Враг моего врага - мой друг",хотя и это - тоже. Зажравшиеся власти среднеазиатских республик,допускающие антироссийские выходки своих граждан,начали опасаться исключительно только за свою жизнь,а если Россия за них не вступится - натурально: головы им отрежут талибы! Так что - нам надо пользоваться ситуацией: рычаг для воздействия на русофобов у нас есть! Цинично - может быть,но ВЕРНО !!!Комментировать
Свежие комментарии