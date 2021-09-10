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Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Талибы пригрозили Средней Азии дружбой

Движение «Талибан» (запрещенное в России) стремится завязать контакты с северными соседями – республиками Средней Азии.

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Иван
Пригрозили дружбой!
Сергей К
Вероятно это планы США по усилению своего влияния в средней азии , то есть экономически, посредством Афганистана и Пакистана переориентировать среднюю азию на исламский мир.
mark nikitin
Мария
90% мирового героина - в Афганистане. Сейчас пойдут караваны в Узбекистан. Бедные узбеки. Им крышка, если их правители лягут под наркокартели.
mark nikitin
Владимир Домнин
Талибы умнее нашей ЕР.
Дмитрий Демочкин
Ну всё. спёкся Узбекистан(
Псевдоним Псевдонимов
Да и таджики, киргизы, казахи. Сто раз был прав Александр III своей известной фразой...
mark nikitin
Узбекистан, если талибы захватят, это плацдздарм для нападения на Россию. Это Штаты хотят развязать в России войну, до последнего Советского Человека. Потом они уничтожат и Талибов и Игил и Нато в войне междуу собой. И через столетие захватят территорию России. Сами мечтают пересидеть за океаном. -----------------(все они запрещены в России - талибы и игил)
Дмитрий Демочкин
https://gordonua.com/news/worldnews/predstaviteli-terroristicheskogo-dvizheniya-taliban-sfotografirovalis-s-georgievskimi-lentami-939794.html
Дмитрий Демочкин
https://www.znak.com/2019-05-30/zachem_glava_mid_rf_prinimaet_predstaviteley_zaprechennoy_terroristicheskoy_organizacii_taliban
Виктория Путкова
Туда же и Казахстан и Киргизия. Недаром пляски русофобов начались.
mark nikitin
Да именно разжечь войну против России на территории России.
Псевдоним Псевдонимов
А ведь предадут наши "южные братья", предадут....Не смотря на огромное количество гастарбайтеров на стройках России...
mark nikitin
Псевдоним Псевдонимов
Нафига ты мне это начирикал ?
Виктория Путкова
Однозначно,продадут, а когда хреново станет прибегут за помощью. А посему мигрантов нужно в чувство приводить, чтобы потом в спину не получить.
Лора Лора
Эти азиаты верность блюдут только своим...Нам расслабляться нельзя...
mark nikitin
Только объединённая Россия, со всеми республиками может противостоять вторжению. Но у нас по конституции, которую писал России ГосдепСША, запрещена идеология (статья 13.2). Потому процветает любая сектальность, но идеология государства запрещена.
Дмитрий Демочкин
Статья 13.2. Уведомление о создании на территории Российской Федерации филиала или представительства иностранной некоммерческой неправительственной организации. Ни слова про идеологию)
Елена Филиппова
Вот в придачу к укрофашистам нам только талибов не хватало!
Виктор Викторов
Беспилотники в помощь
Валентин Козлов
Казалось бы, события последних лет, когда под прикрытием норм ислама совершаются преступления против людей разных, в т.ч. и мусульманских, вероисповеданий, должны настораживать не только правительства, но и самих служителей ислама. Во всём должна быть мера, в том числе и в религии. Странно, что даже то, что происходит в Афганистане, не остужает горячие головы. История Афганистана и населяющих его народов хорошо известна. Но в Узбекистане другие народы и другая история. Можно критически относиться к историческим событиям в Узбекистане, но одно то, что около 80-ти лет там не знают, что такое война на своей территории, что-нибудь да значит. И не надо забывать, что спокойная жизнь расслабляет, люди теряют бдительность и зачастую совершают непоправимые ошибки. Да, талибы мусульмане,как и большинство граждан РУз. Но значит ли это, что узбеки согласятся жить по тем правилам, которые устанавливают талибы у себя в стране? Добровольно - нет, но под дулом автомата - придётся.
Алексей Горшков
Советскую Россию тоже долго не признавали - и в общем-то было ЗА ЧТО ! Вообще удивляет ПОЛНЕЙШАЯ АНАЛОГИЯ между ранней Советской Россией и нынешним Афганистаном! И там и там западные страны сначала тщательно взращивали антигосударственные силы - у нас разновсяческих революционеров (в т.ч. И БОЛЬШЕВИКОВ) - чтобы свалить Российскую империя,максимально подточив её изнутри;в Афганистане разновсяческих "бармалеев" (Талибан,ИГИЛ). Главное - цели полностью идентичны - не уничтожить,так максимально ослабить конкурентов - НАС,как бы мы ни назывались - Российская империя,Советская Россия,СССР,нынешняя РФ ! Потом эти силы ВЫШЛИ ИЗ ИХ ПОДЧИНЕНИЯ . И среди большевиков был свой "ИГИЛ" Троцкого,мечтавшего о Мировой революции (как ни крути - о МИРОВОМ ГОСПОДСТВЕ),и "Талибан" Сталина,ограничивавшегося строительством чего-то своего (поразительно напоминавшего Российскую империю) ЛИШЬ В СВОЕЙ СТРАНЕ !!! Кстати - Троцкий в 1920-е годы и в тот же Афганистан лез,послав туда своего "засланца" Блюмкина (того самого,кто германского посла Мирбаха УБИЛ в 1918 году,ближайшего друга нашего поэта Есенина,в связи с чем,полагаю,последний был не в чести у Сталина). В 20-е годы ХХ века в Афганистан даже наши войска посылались - самого Троцкого,вроде к тому времени из страны уже выперли,но дело его жило - троцкисты до Второй Мировой войны у нас куралесили,да мне кажется - и неудачи 1941-42 годов как-то с недобитыми троцкистами связан - но это уже другая тема. Что же касается непосредственно азиатских республик - я заметил,что ВСЯ Средняя Азия "ВДРУГ" орусофобилась! Фактов не могу привести,но мне кажется,что,как говорил в нашем мультике Винни-Пух, "это "ж-ж" неспроста" - как-то связано с бегством американцев из Афганистана! США решили ударить в мягкое подбрюшье России - Среднюю Азию,но КАК ВСЕГДА приняли САМОЕ ИДИОТСКОЕ РЕШЕНИЕ ! Ещё Черчилль говорил про них: "Американцы принимают верное решение - правда перед этим перепробовав все другие"! Да среднеазиатам,убедившимся,что РОССИЯ ДЛЯ НИХ - ЕДИНСТВЕННАЯ ЗАЩИТА,с местных русских вообще-то ПЫЛИНКИ СДУВАТЬ НАДО !!! Как ни странно,в этой ситуации талибы действуют нам на руку - и не только потому,что "Враг моего врага - мой друг",хотя и это - тоже. Зажравшиеся власти среднеазиатских республик,допускающие антироссийские выходки своих граждан,начали опасаться исключительно только за свою жизнь,а если Россия за них не вступится - натурально: головы им отрежут талибы! Так что - нам надо пользоваться ситуацией: рычаг для воздействия на русофобов у нас есть! Цинично - может быть,но ВЕРНО !!!

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