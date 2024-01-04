Смешные комментарии. Свежий сборник (19 фото)

Обратите внимание: Большой сборник демотиваторов для всех (34 фото). ﻿﻿Отличная коллекция скриншотов из различных социальных сетей и мессенджеров для поддержки вашего отличного новогоднего настроения! В этом выпуске: об идеальном веганском супе, о деньгах и незакрытом гештальте, о персиковом желе и популярном российском аналоге, о взрослой жизни и многом другом! Больше интересных статей здесь: Забавное.