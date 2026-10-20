Текущая макроэкономическая ситуация и удорожание банковского финансирования вынуждают власти ХМАО снижать инфраструктурную нагрузку на девелоперов при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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