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Леонид Вайсфельд: «Березина отличало редкое качество – ему не были нужны партнеры. Полено в тройку можно было дать – Сергей колотил голы в каждом матче»

Бывший нападающий сборной России умер в возрасте 52 лет. «Это кошмарная новость, которую я узнал от вас.

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