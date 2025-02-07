Зеркальные инсталляции и спилы Lee Borthwick

Лондонская художница-инсталлятор Ли Бортвик обладает необыкновенным даром: она умеет органично сочетать зеркала с найденными в природе деревянными спилами, создавая прекрасные сюрреалистичные произведения искусства.
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