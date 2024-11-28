Сергунина: Фестиваль «Московское чаепитие» объединит столичные усадьбы и катки

В воскресенье, 1 декабря, стартует новый сезон фестиваля «Московское чаепитие». До 28 февраля в разных районах столицы пройдет больше 340 событий: чайные дегустации, спектакли на льду, музыкальные и театрализованные интерактивы.
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